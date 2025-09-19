Част от Банско остава без вода до средата на октомври

© В периода от 23.09.2025 г. (вторник) до 17.10.2025 г. (петък), в делничните дни от 09:00 часа до 16:00 часа, ще бъде прекъсвано водоподаването по ул. "Радон Тодев“ в участъка между улица "Стара планина“ и улица "Еделвайс“.



Причина за това е ремонт на уличен водопровод. Препоръчва се на засегнатите потребители да се запасят с необходимото количество вода за питейно-битови нужди.



Молим живущите на улицата да осигурят достъп до водомерните възли, като шахтите бъдат почистени предварително. Улицата трябва да бъде освободена от спрени и паркирани автомобили, за да се осигури безпрепятствен достъп за работа на екипите. Важно: Водомерни шахти трябва да бъдат преместени на отстояние не повече от 2 метра от границата на имота. Шахти, които не отговарят на това изискване, няма да бъдат свързани към новоизградения водопровод", информират от ВиК - Благоевград.