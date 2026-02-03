ЗАРЕЖДАНЕ...
Чакат 3500 участници на "Джамала" в Кюстендил
Площад "Велбъжд“ ще затупти в ритъма на звънци и чанове и ще събере десетки маскарадни групи от цялата страна, които ще покажат богатството и многообразието на българските традиции и обичаи. Фестивалът се разраства и тази година ще започне с едно особено вълнуващо дефиле – дефиле на деца от детските градини и училищата в Кюстендил, които ще представят свои собственоръчно изработени маски.
Това е най-красивото доказателство, че традициите не остават само в миналото, а живеят чрез децата ни. Че фестивалът не е просто празник за днес, а вдъхновение за утре. Чрез своето творчество и въображение малките джамалджии показват, че българските обичаи се предават от поколение на поколение и ще продължат да живеят във времето.
Фестивалът и тази година е с конкурсен характер. Журито ще бъде съставено от утвърдени специалисти в областта на етнографията, етнологията и фолклорното изкуство, които ще оценяват групите по характерност на представения обичай, автентичност на облеклото, артистичност и спазване на традицията.
Програмата ще протече в централната градска част. Всяка група ще дефилира по ул. "Демокрация“, след което ще представи своя обичай на площад "Велбъжд“ пред публиката и журито.
За трета поредна година ще отвори врати и пъстрото "Джамалджийско село“ – притегателно място за занаятчии и производители от цялата страна, привлечени от духа на фестивала. Сред багри, звуци и аромати посетителите ще открият ръчно изработени сувенири, кукерски маски и аксесоари за маскарадни костюми.
В това малко кътче на традицията жителите и гостите на Кюстендил ще могат да се насладят и на вкусна храна и ароматни напитки, потапяйки се изцяло в атмосферата на празника.
В "Джамалджийското село“ ще бъде представена и фотоизложба на Младежки център - Кюстендил с кадри, уловени от миналогодишното издание на фестивала.
В петък , ден преди началото на маскарадните игри - ще бъде открита изложбата "Вдъхновени от Джамала“. В Регионално управление на образованието -Кюстендил учениците от ОУ "Св. св. Кирил и Методий“ ще подредят живописна експозиция, вдъхновена от колорита на фестивала. Коридорите на институцията ще оживеят с ярките цветове на кукерските маски, пресъздадени чрез темпера, акварел, акрил и флумастер.
С този артистичен жест децата добавят нов щрих към богатата културна програма на фестивала и поставят красиво начало, в което традицията вдъхновява детското творчество.
