Автентичната бродирана риза на мадоната на Майстора от "Мома с гергини" стана основен акцент във фолклорната фотосесия в юбилейното издание на конкурса "Девойка кюстендилска пролет", предаде. За 60-та година Кюстендил избира своята девойка, символ на пролетта, с впечатляваща програма, съчетаваща традицията на времето и съвременната стилистика.Един от традиционните акценти в културния форум е и фолклорната фотосесия, реализирана от Община Кюстендил, в която участничките в конкурса представят традиционната материална култура на Кюстендилско.Тази година визията на фотосесията е разработена от творческия тандем Владислав Чанев - фотограф и Евгени Серафимов - художник. Концепцията на проекта е със заглавие "ЧЕИЗ". 14-те девойки, облечени в най-добрите експонати на традиционни женски костюми от етнографската колекция на Регионален исторически музей, са заснети на фона на колоритни автентични текстили, показващи естетиката и сръчността на кюстендилката. Фолклорните тъкани са осигурени от сбирките на кюстендилските читалища и представляват богата палитра от цветове и текстури.Истинските шедьоври на тъкаческото изкуство и бродерията са подредени под формата на представителен чеиз, който всяка девойка е трябвало да събира в годините на своето моминство. Основен акцент в концептуалната фотосесия заемат изящните бродерии от колекцията на майсторката на иглата Стефка Михайлова, които опънати на гергеф стоят в ръцете на красивите кюстендилски момичета.Стефка Михайлова предостави и автентичната бродирана риза на момичето от Шишковци Кремена, което Владимир Димитров-Майстора увековечава в емблематичното платно "Мома с гергини". Извезаната лично от Кремена копринена риза е романтичния елемент, който свързва образите на поколенията кюстендилски момичета в здрава и непрекъсната нишка.Съвременните кюстендилски момичета в ръцете с една истинска реликва на непреходната младост и естетика. Кюстендилската девойка не е просто естетичен феномен, тя е емблема и един непреходен символ на културата на града под "Хисарлъка“.