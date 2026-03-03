ЗАРЕЖДАНЕ...
"ЧЕИЗ" събра традиция и младост в юбилейната "Девойка Кюстендилска пролет"
Един от традиционните акценти в културния форум е и фолклорната фотосесия, реализирана от Община Кюстендил, в която участничките в конкурса представят традиционната материална култура на Кюстендилско.
Тази година визията на фотосесията е разработена от творческия тандем Владислав Чанев - фотограф и Евгени Серафимов - художник. Концепцията на проекта е със заглавие "ЧЕИЗ". 14-те девойки, облечени в най-добрите експонати на традиционни женски костюми от етнографската колекция на Регионален исторически музей, са заснети на фона на колоритни автентични текстили, показващи естетиката и сръчността на кюстендилката. Фолклорните тъкани са осигурени от сбирките на кюстендилските читалища и представляват богата палитра от цветове и текстури.
Истинските шедьоври на тъкаческото изкуство и бродерията са подредени под формата на представителен чеиз, който всяка девойка е трябвало да събира в годините на своето моминство. Основен акцент в концептуалната фотосесия заемат изящните бродерии от колекцията на майсторката на иглата Стефка Михайлова, които опънати на гергеф стоят в ръцете на красивите кюстендилски момичета.
Стефка Михайлова предостави и автентичната бродирана риза на момичето от Шишковци Кремена, което Владимир Димитров-Майстора увековечава в емблематичното платно "Мома с гергини". Извезаната лично от Кремена копринена риза е романтичния елемент, който свързва образите на поколенията кюстендилски момичета в здрава и непрекъсната нишка.
Съвременните кюстендилски момичета в ръцете с една истинска реликва на непреходната младост и естетика. Кюстендилската девойка не е просто естетичен феномен, тя е емблема и един непреходен символ на културата на града под "Хисарлъка“.
