Ценни екосистеми горят високо в Рила
Автор: Венцислав Илчев 15:21
© Фокус
Продължава борбата с огнената стихия на територията на Природен парк "Рилски манастир“, предаде "Фокус“. Пожарът продължава да се разраства, а ситуацията се е влошила.

Площта, обхваната от огъня, вече надхвърля 700 декара. Горят треви и единични дървета, включително и ценни екосистеми в района на връх Баба и долината на река Илийна.

"Благодарение на усилията на институциите, път до пожара вече е прочистен, което улеснява достъпа и координацията на екипите на терен. На място активно работят над 50 души, сред които, пожарникари, служители на Природен парк "Рилски манастир“, екипи от Рилска света обител, Национален парк "Рила“, Национален парк "Пирин“ и Държавно горско стопанство - Дупница. Благодарим сърдечно на всички, които участват в битката с огнената стихия – техният труд е неоценим“, посочиха от Парковата дирекция "Рилски манастир“.

