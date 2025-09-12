ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Ценни екосистеми горят високо в Рила
Площта, обхваната от огъня, вече надхвърля 700 декара. Горят треви и единични дървета, включително и ценни екосистеми в района на връх Баба и долината на река Илийна.
"Благодарение на усилията на институциите, път до пожара вече е прочистен, което улеснява достъпа и координацията на екипите на терен. На място активно работят над 50 души, сред които, пожарникари, служители на Природен парк "Рилски манастир“, екипи от Рилска света обител, Национален парк "Рила“, Национален парк "Пирин“ и Държавно горско стопанство - Дупница. Благодарим сърдечно на всички, които участват в битката с огнената стихия – техният труд е неоценим“, посочиха от Парковата дирекция "Рилски манастир“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 384
|предишна страница [ 1/64 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Жестоко убийство разтърси дупнишко село
10:30 / 11.09.2025
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
09:48 / 10.09.2025
Мълния е запалила пожара високо в Рила планина
10:17 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: