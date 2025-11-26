С богата програма от джаз, фюжън, класическа и старинна музика, както и с прожекция на черно-бялата италианска лента "Все още има утре“, инициативата CULTURAMA.Art "С усилия към звездите“ ще оживи експозициите на Исторически музей – Петрич през декември.Марина Господинова и формацията The Jazz Strings ще открият събитийната серия с концерт, който обещава емоционална атмосфера и съвременни джаз интерпретации.Публиката ще може да гледа италианския филм "Все още има утре“ (C’è ancora domani, 2023, 118 мин.). Режисьор е Паола Кортелези, която изпълнява и главната роля на Делия. В актьорския състав участват още Валерио Мастандреа (Ивано Сантучи), Романа Маджора Вергано (Марчела), Емануела Фанели (Мариса) и Джорджо Коланджели (Оторино). Прожекцията е със субтитри на български език.Немският цигулар Линус Рот ще представи концертната програма "Фантастичната цигулка“, включваща изпълнения от световния класически репертоар.Derya Türkan Trio ще представят проектa Dimitrie Cantemir & Ottoman Music, който вплита традиционни мотиви и ориенталски звучности.Събитията са с вход свободен. Фестивалната програма е част от проекта "Реставрация, консервация, опазване и популяризиране на археологически обект Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи“, финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж“ 2014–2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.