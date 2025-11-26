ЗАРЕЖДАНЕ...
CULTURAMA.Art превръща Историческия музей в Петрич в сцена за джаз, кино и старинна музика
©
Ето пълната програма по дни:
05.12.2025 г., 19:00 ч. - Джаз вечер
Марина Господинова и формацията The Jazz Strings ще открият събитийната серия с концерт, който обещава емоционална атмосфера и съвременни джаз интерпретации.
11.12.2025 г., 19:00 ч. - Филмова прожекция
Публиката ще може да гледа италианския филм "Все още има утре“ (C’è ancora domani, 2023, 118 мин.). Режисьор е Паола Кортелези, която изпълнява и главната роля на Делия. В актьорския състав участват още Валерио Мастандреа (Ивано Сантучи), Романа Маджора Вергано (Марчела), Емануела Фанели (Мариса) и Джорджо Коланджели (Оторино). Прожекцията е със субтитри на български език.
13.12.2025 г., 19:00 ч. - Класическа музика
Немският цигулар Линус Рот ще представи концертната програма "Фантастичната цигулка“, включваща изпълнения от световния класически репертоар.
19.12.2025 г., 19:00 ч. - Фюжън и старинна музика
Derya Türkan Trio ще представят проектa Dimitrie Cantemir & Ottoman Music, който вплита традиционни мотиви и ориенталски звучности.
Събитията са с вход свободен. Фестивалната програма е част от проекта "Реставрация, консервация, опазване и популяризиране на археологически обект Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи“, финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж“ 2014–2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Още от категорията
/
Разлог впечатли Букурещ
24.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Почина младежът, намушкан с нож в "Студентски град"
17:33 / 25.11.2025
Енергийна ефективност за един блок в Кочериново
14:42 / 25.11.2025
Експерт обясни за общинската такса "смет": Гоце Делчев декларира...
12:41 / 25.11.2025
Завърши проект за подобряване на социалната инфраструктура в Кюст...
12:39 / 25.11.2025
Масови проверки на АМ "Струма"
11:05 / 25.11.2025
Запалват коледните светлини в Сандански на 5 декември
11:06 / 25.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.