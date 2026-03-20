Бюрото по труда в Кюстендил с "Ден на открито"
Целта на събитието е да информира гражданите, безработните, заетите лица и учениците за възможностите за заетост, обучения и квалификация, които предлага институцията. За посетителите са подготвени информационни материали и символични подаръци, свързани с пролетта и дейността на Агенция по заетостта.
"Целта е да запознаем всички граждани с възможностите, които предлагаме за осигуряване на заетост или включване в обучения“, заяви директорът на дирекцията Любослава Христова-Даскалова.
По време на инициативата беше поставен акцент върху активните програми и проекти, насочени към младежката заетост. Те предоставят възможности за работа, обучение и стажуване на млади хора на възраст от 16 до 29 години, както и за придобиване на професионална квалификация и по-лесен преход от образование към трудова заетост.
Продължава и работата по проекта "Родители в заетост“, който подпомага баланса между личния и професионалния живот. Реализират се и дейности по програми за активиране на неактивни лица, обучения и повишаване на квалификацията както на безработни, така и на заети хора.
Към момента равнището на безработицата в региона е 8,7%, като регистрираните в бюрото по труда са 1682 души от общините Кюстендил, Невестино и Трекляно.
