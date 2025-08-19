Новини
Бялото братство посреща Слънчевата нова година в Рила
Автор: Венцислав Илчев 08:43Коментари (0)68
© Фокус
Всяка година стотици хора от цялата страна и извън България се събират, за да заредят душите и умовете си с неповторимата енергия на Седемте рилски езера, предаде "Фокус“. Най-чакано е утрото на 19 август, на което започва Слънчевата нова година. Вярва се, че който посрещне изгрева на този ден ще бъде зареден със сила през цялата година.

Участниците изпълняват традиционния си танц – паневритмия, наричан още “Танц на живота". Той цели да пречисти ума и да помогне на духа и тялото да се слеят в естествения си ритъм. Създаден на философска основа от учителя Петър Дънов, танцът обединява музика, поезия, движение и мисъл.

Седемте рилски езера се считат за свещено място и мощен източник на духовна енергия за последователите на Бялото братство. Те вярват, че това е най-святото географско място на Земята.






