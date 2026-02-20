572 "бързи проверки“ са извършени през 2025 година от Дирекция "Инспекция по труда“ – Кюстендил с цел засилване на контрола върху недекларирания труд, в най-тежката му форма – работа без трудов договор, предаде. Проверките се осъществяват извън официалното работно време на Агенцията и са насочени към обекти с повишен риск, включително такива, които досега не са били инспектирани.През 2025 година са установени 100 случая на работа без трудов договор, а от началото на 2026 година – 6 случая.От Главна инспекция по труда напомнят, че писменият трудов договор, сключен преди постъпване на работа, е основна гаранция за защита на трудовите права. Работникът трябва да получи подписан екземпляр от договора, копие от уведомлението за регистрация в Национална агенция за приходите (НАП), както и длъжностна характеристика, преди да бъде допуснат до работното си място.Работата без трудов договор не се счита за маловажно нарушение и при всеки установен случай се налагат санкции. От дирекцията призовават работещите да подават сигнали своевременно при нарушаване на правата им, включително чрез електронните канали на институцията.