"Бързи проверки" за работници без договори в Кюстендилско
През 2025 година са установени 100 случая на работа без трудов договор, а от началото на 2026 година – 6 случая.
От Главна инспекция по труда напомнят, че писменият трудов договор, сключен преди постъпване на работа, е основна гаранция за защита на трудовите права. Работникът трябва да получи подписан екземпляр от договора, копие от уведомлението за регистрация в Национална агенция за приходите (НАП), както и длъжностна характеристика, преди да бъде допуснат до работното си място.
Работата без трудов договор не се счита за маловажно нарушение и при всеки установен случай се налагат санкции. От дирекцията призовават работещите да подават сигнали своевременно при нарушаване на правата им, включително чрез електронните канали на институцията.
