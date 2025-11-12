На 11 ноември 2025 г. в Районното управление на полицията в Разлог е получено съобщение от жителка на гр. Банско, която сигнализира, че в обедните часове на същата дата, след пазаруване в магазин на голяма търговска верига в гр. Разлог, е забравила хартиена чанта с намиращи се в нея дебитни карти и сумата от около 2 100 лева.След получаване на сигнала, работещите по случая полицейски служители предприели незабавни действия и установили, че чантата е намерена от четирима мъже – на 23, 26, 35 и 37 години, всички от гр. София. Същите извършили неправомерно теглене на парична сума от дебитните карти, но впоследствие изтеглените пари, както и пликът с паричната сума и дебитните карти, били предадени от тях на органите на реда.Работата по случая продължава. Уведомена е Окръжна прокуратура – Благоевград.