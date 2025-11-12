ЗАРЕЖДАНЕ...
Бързи действия на полицията в Разлог! Разкриха мъже, открили чанта с пари и изтеглили пари от намиращи се в нея дебитни карти
След получаване на сигнала, работещите по случая полицейски служители предприели незабавни действия и установили, че чантата е намерена от четирима мъже – на 23, 26, 35 и 37 години, всички от гр. София. Същите извършили неправомерно теглене на парична сума от дебитните карти, но впоследствие изтеглените пари, както и пликът с паричната сума и дебитните карти, били предадени от тях на органите на реда.
Работата по случая продължава. Уведомена е Окръжна прокуратура – Благоевград.
