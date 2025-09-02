© Фокус виж галерията Архив 40-годишна гражданка на Република Северна Македония се призна за виновна пред Районен съд - Кюстендил, за това, че на 29.08.2025 г., на трасе "Изходящи автомобили“ при Митнически пункт "Гюешево“, област Кюстендил, в посока от Република България към Република Северна Македония, не е изпълнила задължението си за деклариране на парични средства, съобщиха от пресцентъра на Окръжен съд – Кюстендил. Парите са пренасяни през границата на страната, която е външна на Европейския съюз.



Те не са били декларирани пред митническите органи с валутна митническа декларация, в нарушение режима за тяхното деклариране и водене на митически регистри, като предмета на престъплението е в особено големи размери, а именно 89 000.00 евро, с левова равностойност 174 068.87 лева – престъпление по чл.251, ал.1 от НК.



Обвиняемата ще изтърпи наказание "Лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца, изпълнението на което, на основание чл.66, ал.1 от НК, се отлага за изпитателен срок от 3 години, както и "Глоба“ в размер на 1/5 от стойността на недекларираните средства, а именно сумата от 34 813.78 лева.



Веществените доказателства: парични средства в размер на 89 000.00 евро или левовата им равностойност – 174 068.87 лева да бъдат върнати на Х. Т. Одобреното споразумение има последиците на влязла в законна сила присъда. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.