Тервел Замфиров, Радослав Янков и Александър Кръшняк.
Поводът е повече от значим за българския спорт, след като на 8 февруари 2026 г. 20-годишният сноубордист Тервел Замфиров спечели бронзов медал в дисциплината паралелен гигантски слалом (PGS) на трасето в Ливиньо.
Отличието е първият олимпийски подиум за България на Зимни олимпийски игри от две десетилетия насам и поставя страната ни отново сред водещите в снежните спортове.
Организаторите отправят покана към всички жители и гости на Банско да се включат в посрещането и да отдадат заслужено признание на българските спортисти за техния успех и достойно представяне на най-големия спортен форум.
