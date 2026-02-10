Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
В петък, 13 февруари 2026 г., от 10:30 часа на Шилигарника в ски зона Банско се очаква тържествено посрещане на българските участници в Зимните олимпийски игри Милано–Кортина 2026 – Малена Замфирова, Тервел Замфиров, Радослав Янков и Александър Кръшняк.

Поводът е повече от значим за българския спорт, след като на 8 февруари 2026 г. 20-годишният сноубордист Тервел Замфиров спечели бронзов медал в дисциплината паралелен гигантски слалом (PGS) на трасето в Ливиньо.

Отличието е първият олимпийски подиум за България на Зимни олимпийски игри от две десетилетия насам и поставя страната ни отново сред водещите в снежните спортове.

Организаторите отправят покана към всички жители и гости на Банско да се включат в посрещането и да отдадат заслужено признание на българските спортисти за техния успех и достойно представяне на най-големия спортен форум.