Българската скулптура получава своята най-висока чест в Кюстендил

На 1 ноември, Деня на народните будители, в Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора" в Кюстендил ще се състои церемонията по връчване на Националната награда за скулптура на името на акад. Иван Лазаров, предаде "Фокус". Събитието ще започне от 12.00 часа.



Лауреатът за 2025 година ще бъде избран измежду номинираните автори: Георги Минчев, Емил Попов, Камен Цветков, Павел Койчев и Павлин Радевски.



Едновременно с това ще бъде открита и изложбата на Снежана Симеонова – миналогодишният носител на престижното отличие.



Наградата "Акад. Иван Лазаров“ е учредена съвместно от Съюза на българските художници, Община Кюстендил, Художествената галерия "Владимир Димитров – Майстора“ и Министерството на културата.



Възобновена през 2021 година, тя има дългогодишна история – присъждана е от 1973 до 1987 г. Отличието се дава на български скулптор за изключителни постижения в областта на скулптурата или за значими изяви през предходната година.



Наградата включва статуетка, диплом и парична премия от 9000 лева, осигурени от Община Кюстендил, Министерството на културата и Съюза на българските художници.



Националната награда за скулптура "Акад. Иван Лазаров“ е знак на признателност към труда на българските скулптори, израз на уважение и обществено признание за техния принос в развитието на националната култура и съвременното изкуство.