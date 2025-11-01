ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Българската скулптура получава своята най-висока чест в Кюстендил
Лауреатът за 2025 година ще бъде избран измежду номинираните автори: Георги Минчев, Емил Попов, Камен Цветков, Павел Койчев и Павлин Радевски.
Едновременно с това ще бъде открита и изложбата на Снежана Симеонова – миналогодишният носител на престижното отличие.
Наградата "Акад. Иван Лазаров“ е учредена съвместно от Съюза на българските художници, Община Кюстендил, Художествената галерия "Владимир Димитров – Майстора“ и Министерството на културата.
Възобновена през 2021 година, тя има дългогодишна история – присъждана е от 1973 до 1987 г. Отличието се дава на български скулптор за изключителни постижения в областта на скулптурата или за значими изяви през предходната година.
Наградата включва статуетка, диплом и парична премия от 9000 лева, осигурени от Община Кюстендил, Министерството на културата и Съюза на българските художници.
Националната награда за скулптура "Акад. Иван Лазаров“ е знак на признателност към труда на българските скулптори, израз на уважение и обществено признание за техния принос в развитието на националната култура и съвременното изкуство.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
15:59 / 30.10.2025
Блъснаха пешеходец на оживен булевард в Благоевград
13:28 / 31.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: