Българин в топ 5 на световен конкурс за модели, тренира и волейбол професионално

© Moreto.net Едва на 18 години, варненецът Крис Стамов вече има зад гърба си престижно международно отличие – място в топ 5 на световния конкурс Top Models of Universe 2025, проведен в Истанбул. Той представи България на модната сцена и впечатли журито със съчетание от харизма, талант и професионализъм.



Крис е ученик в Четвърта езикова гимназия във Варна, където усвоява френски и английски език. Подготовката му за конкурса бе поверена на топмодела и хореограф Гергана Желева, модния и PR експерт Десислав Димитров, както и екипа на My Wedding – Варна. Те заложиха на класическа визия – черен костюм с папионка, която подчерта елегантното му излъчване.



"Благодаря сърдечно на целия екип, който застана зад Крис и помогна за това блестящо представяне. България отново бе забелязана на световната модна карта,“ заяви националният директор на конкурса за България Ирина Папазова.



Младият модел не спира да впечатлява и извън модния подиум. Вече четири години тренира професионално волейбол, като съчетава спорта с любовта си към ски, сноуборд, култура и изкуство, предаде Moreto.net.



С успеха си в Истанбул Крис Стамов донесе признание за Варна и се превърна в пример за младото поколение, което умее да съчетава образование, спорт и големи мечти.