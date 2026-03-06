Регионални консултации по трансграничните програми за периода 2028 – 2034 година ще се проведат в Кюстендил, предаде. Срещата ще започне от 13.30 часа в заседателната зала на парк - хотел "Кюстендил“.В дискусията могат да се включат заинтересовани страни – представители на общини, бизнеса, неправителствения сектор, както и културни и образователни организации.Фокусът на срещата е насочен към бъдещите програми Interreg за съответните погранични региони.Целта на консултациите е местните общности да се запознаят с първите варианти на документи и приоритети за новия програмен период. Участниците ще имат възможност да направят предложения, които могат да бъдат взети предвид в процеса на програмиране на бъдещите трансгранични инициативи.