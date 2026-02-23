Брутално задръстване на АМ" Струма" посока Симитли, видя репортер наОбразувала се е близо 5-километрова колона, която започва от разклона за Благоевград. Някои от шофьорите и пътниците дори слизат от автомобилите си. В дясната лента има само тежкотоварни камиони.Все още не е ясно каква е причината за огромното задръстване.