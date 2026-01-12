Броени дни ни делят от старта на петата Световна купа по алпийски сноуборд в Банско – на 17 и 18 януари. В състезанията ще участват 127 състезатели от 20 държави, сред които всички големи звезди в паралелните дисциплини.На пресконференцията за предстоящите стартове президентът на Българската федерация по ски Цеко Минев подчерта, че състезанието в Банско отново ще бъде най-голямото зимно спортно събитие в страната и решаващ етап в битката за олимпийските квоти за Милано–Кортина 2026. По думите му всички най-големи звезди са заявили участие, а очакванията са за надпревара на максимално високо ниво.Кметът на община Банско Стойчо Баненски заяви, че градът е напълно подготвен за домакинството: всички организационни дейности, които зависят от общината, са изпълнени, а натрупаният през годините опит дава увереност за отлично провеждане на състезанията. Той подчерта и дългосрочния положителен ефект от домакинствата на Световната купа върху имиджа на Банско като целогодишна дестинация от световна величина.Заместник-председателят на БФСки Георги Бобев допълни, че организацията върви по план, трасето се подготвя според всички международни изисквания, а състезанията ще бъдат излъчвани по над 20 телевизии по света. По думите му стартовете ще се проведат с вход свободен за зрителите.Рейс директорът Виктор Гичев увери, че въпреки предизвикателните метеорологични условия трасето ще бъде в отлично състояние и ще позволи провеждането на олимпийската дисциплина паралелен гигантски слалом.Състезанията ще бъдат с вход свободен за зрителите, а достъпът до Бъндеришка поляна ще се осъществява с кабинковия лифт и организиран транспорт.Банско очаква състезатели и гости от цял свят за два дни спорт, емоции и зрелище от най-висока класа. Сред заявените имена са олимпийските шампиони Естер Ледецка и Бенямин Карл, както и утвърдени победители от предишни издания в Банско.България ще бъде представена от най-добрите си състезатели, начело с Радослав Янков, Тервел Замфиров и Малена Замфирова, като страната ни има реални шансове за още олимпийски квоти.