ЗАРЕЖДАНЕ...
Брежани завладя публиката на фестивала в Перник с над 200 участника
©
По време на дефилето групата пресъздадоха обичая "сватба“ – с енергия и автентичност, които пренесоха публиката в магията на празника и древните ритуали за плодородие и веселие. Всеки детайл, от костюмите до движенията на участниците, излъчваше любов към традицията и отдаденост на фолклора.
Брежани показаха истинския дух на кукерството – с умение и отдаденост на традицията. Участието на кукерската група остави трайно впечатление в публиката на фестивала.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тежък инцидент на пистата край Седемте рилски езера
12:06 / 25.01.2026
Вандали вилняха из Симитли
11:31 / 25.01.2026
Кюстендил кани туристи на зимно пътешествие в историята
10:02 / 25.01.2026
Банско на топа на класацията за най-достъпните апре-ски дестинаци...
17:29 / 23.01.2026
Кметът на Банско бе удостоен с наградата "Кмет на годината – 2025...
16:11 / 23.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.