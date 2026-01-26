Кукерска група от село Брежани остави ярка следа на традиционния кукерски фестивал в Перник. Групата, водена от кмета на селото Петьо Борисов, се представи с впечатляващите над 200 участника, демонстрирайки богатството и колорита на българската традиция.По време на дефилето групата пресъздадоха обичая "сватба“ – с енергия и автентичност, които пренесоха публиката в магията на празника и древните ритуали за плодородие и веселие. Всеки детайл, от костюмите до движенията на участниците, излъчваше любов към традицията и отдаденост на фолклора.Брежани показаха истинския дух на кукерството – с умение и отдаденост на традицията. Участието на кукерската група остави трайно впечатление в публиката на фестивала.