|Брежани посреща гости за най-вкусния си празник
Ансамбъл "Гайтан", Мъжка фолклорна група"Кабадалии", "Пиринско тройче" и Йордан Николов, самодейци от Брежани, ансамбъл за народни песни към читалище "Добри Войников 1856 г."- Шумен, Детско-юношески фолклорен ансамбъл "Пиринска китка" – Благоевград, Ансамбъл при КУД "Гоце Делчев" от град Делчево, Р Северна Македония и оркестърът на Пухи са предпоставка за вълнуващ и красив празник.
XIV- ят Празник на брежанския кестен ще започне в 10:30, с арт работилничка за децата на Брежани и богата кулинарна изложба на традиционни ястия и ястия с кестени на дамите от село Брежани, но и с участието на дамите от Делчево, Р Северна Македония.
В навечерието на празника, на 24 октомври (петък), от 18 часа, в картинната галерия на сдружение "Хора и традиции" (кметство Брежани), ще се прожектира филмът на талантливия млад оператор Станислав Иванов за "живото" съкровище на Брежани - "Баба Райна - огънят на традициите". Успоредно с филма ще бъдат демонстрирани уникални и автентични над 100-годишни традицонни носии от района на Ракитна и Брежани на младия колекционер Илиян Атанасовски от град Симитли.
Празникът на брежанския кестен е един от най-очакваните и обичани празници в региона. И заради най-вкусните ядливи кестени на България, и заради дългата трапеза от традиционни ястия - баници, качамак, и заради печените кестени по "италиански" от Марчело Канестрели, и заради богатата концертна програма, и заради дългите хора, които опасват на два, на три ката площада...
Организаторите – сдружение "Хора и традиции", Кметство Брежани и читалището, с подкрепата на кмета на община Симитли Апостол Апостолов и Югозападно държавно предприятие, подготвят отново незабравим празник за жителите и гостите на празника.
