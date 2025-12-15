Post Office Travel Money подреди най-изгодните ски курорти в Европа по най-добро съотношение между цена и качество. Така Банско и Боровец се наредиха на едни от водещите места в класацията.
Италия заема първото място за самостоятелна или семейна почивка. Най-изгоден курорт за възрастни без деца е италианският ски курорт Бардонекия, който заема водещата позиция в класацията.
Боровец следва на второ място с 668 лири за шест дневна почивка, което е увеличение с 19% спрямо миналия сезон. Гейло в Норвегия заема трето място с цена от 704 лири, което е увеличение само с 0,1% спрямо миналата година.
За двама възрастни и две деца най-изгодни са италианските курорти Пасо Тонале и Бардонекия, следвани от Банско. За шестдневния си престой в Пасо Тонале те ще трябва да платят 1232,54 бр. лири, в Бардонекия 1473,48 бр. лири, а в Банско – 1536,18 бр. лири.
Докладът установява, че като цяло българските курорти са отбелязали най-голямото увеличение на цените през тази година.
В публикацията се обяснява, че повишените цени са резултат както от понижението на британската лира спрямо европейските валути през последните седмици, така и от по-високите местни такси, като например лифт карти, за осемте артикула от барометъра.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.