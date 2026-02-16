ЗАРЕЖДАНЕ...
Болницата в Разлог вече е и база за клинично обучение на студенти и специализанти по медицина
Това е одобрено със заповед на министъра на здравеопазването от 30 януари 2026 г, съгласно която лечебното заведение е определено като база за клинично обучение на студенти от професионално направление "Здравни грижи“ по специалностите:
- медицинска сестра
- медицински лаборант
- рентгенов лаборант
Одобрение е дадено и за провеждане на следдипломно обучение на лекари за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по следните специалности:
- анестезиология и интензивно лечение
- вътрешни болести
- кардиология
- клинична лаборатория
- нервни болести
- образна диагностика
- педиатрия
- хирургия
Акредитацията е със срок от 5 години, като лечебното заведение вече е вписано в регистъра на лечебните заведения, определени като бази за обучение на студенти и специализанти.
Управителят на МБАЛ "Д-р Асен Велев“ – Разлог, Магдалена Коцакова, подчерта, че получаването на акредитацията е резултат от целенасочената работа на целия екип и успешно защитено право на болницата да бъде база за клинично обучение на студенти и специализанти.
"Това признание е важна стъпка за развитието на болницата и създава реални условия за обучение и професионално развитие на бъдещи медицински специалисти. Искрено се надявам това да подпомогне в бъдеще преодоляването на кадровите дефицити и да допринесе за привличането и задържането на млади медицински кадри в региона“, заяви тя.
Кметът на община Разлог Красимир Герчев поздрави ръководството и екипа на лечебното заведение за постигнатото признание и подчерта значението на акредитацията за развитието на здравеопазването в региона.
"Поздравявам ръководството и целия екип на болницата за постигнатия успех. - каза той. - Това е важна стъпка към устойчивото развитие на лечебното заведение и създава възможности за привличане на млади медицински специалисти, които да изберат да се реализират и да останат да работят в община Разлог".
