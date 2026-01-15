"Дари кръв – спаси човешки живот!“ е мотото на кампанията, която МБАЛ "Д-р Асен Велев“ Разлог организира съвместно с Кръвен център Благоевград на 28 януариГе.Организаторите приканват кръводарителите да се включат в акцията, защото кръвта и кръвните продукти са от съществено значение за живота на пациенти, които се намират в критични ситуации.Кръводарителският пункт ще бъде разположен на територията на болницата и ще работи от 08:30 до 13:30 часа.Желателно е всеки, който желае да участва в кампанията като кръводарител да се запише на тел. 0893541063 или на място в Регистратура в МБАЛ "Д-р Асен Велев“ Разлог.Ще се приемат и дарители, които не са се записали, но те трябва търпеливо да изчакат своя ред.Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години, който тежи над 50 кг и не е приемал медикаменти поне 48 часа, може да стане кръводарител, ако лекар прецени, че кръводаряването не застрашава здравето му.Мъжете могат да даряват кръв 5 пъти в рамките на една календарна година, а жените – 4 пъти, като интервалът между две кръводарявания трябва да бъде минимум 2 месеца.Кандидат-кръводарителят минава през предварително изследване – вземат се няколко капки кръв от пръста за експресно определяне на кръвна група и хемоглобин. Ако хемоглобинът е под 125 г/л за жените и под 135 г/л за мъжете, кръводаряването не се разрешава.Количеството на дарената кръв е между 405 и 450 мл. Сакът, в които тя се събира, има специален разтвор с обем 63 мл. Той подържа живота на кръвните клетки и благодарение на него кръвта и кръвните съставки запазват лечебните си качества в срок до 36 дни.Ако по време на кръводаряването дарителят се почувства зле, процесът на кръвовземане се преустановява. В този случай дарената кръв няма качества да се прелее на пациент, но не се изхвърля. Използва се за производство на кръвни продукти с определен лечебен ефект.Постарайте се да приемате повече калорични течности и храни в първите 3 (три) дни след кръвовземането. През първите 24 часа обемът на взетата кръв се възстановява напълно. Вегетарианската храна не пречи за възстановявянето.Количествено кръвта се възстановява за около едно денонощие, а качествено – за 3-4 седмици.Кръводарителят дарява 450 мл. кръв.Кръводаряването е полезно. То стимулира процес на обновяване на кръвните клетки и увеличава защитните сили на организма.Кръводарителите получават 2 дни платен отпуск (чл. 157, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда).