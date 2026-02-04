ЗАРЕЖДАНЕ...
Болницата в Кюстендил се сдоби с модерен ядрено-магнитен резонанс
"Новата апаратура позволява по-бързо, по-точно и по-надеждно изследване, в услуга на ранната диагностика и качественото лечение", съобщи директорът Димитър Стоилов. Той уточни още, че изцяло са ремонтирани кабинетите и помещенията с ЯМР и скенера, като са превърнати в модерен диагностичен център.
Ръководството на МБАЛ - Кюстендил и целият медицински персонал изказват специални благодарности на Министерство на здравеопазването за осигуреното финансиране и за цялостната подкрепа досега.
Днес бе извършен освет на медицинската техника и на новия диагностичен център. На водосвета присъства екипът на отделението по “Образна диагностика", завеждащият отделението д-р Б. Александров, главната А. Веселинова, директорът Д. Стоилов и неговият заместник Л. Любенов.
С благословията на Негово Светейшество българският Патриарх Даниил, водосвет отслужи Негово Преосвещенство Велбъждският епископ Исаак - втори викарий на Софийския митрополит и архиерейски наместник на Кюстендилска духовна околия, в съслужие със свещеник Мирослав.
“Голяма радост е отново да бъдем в Кюстендилската болница и да се помолим на Бога за здравето на всички, които се трудят в болницата и за тези, които я посещават и се лекуват. Бог да ви дава сили в служението, което не е леко, но е благодатно, за здравето хората", пожела владиката и поздрави ръководството и екипа на болницата от името на Българския Патриарх Даниил. На медиците в новия диагностичен център Негово Преосвещенство поднесе като дар икона на Св. Великомъченик Мина - един от покровителите на град Кюстендил.
“С този висок клас ядрено-магнитен резонанс болницата ни вече предлага възможно най-добро здравеопазване за своите пациенти, а ние, лекарите, имаме възможност да правим още по-прецизна образна диагностика", не скри радостта си началникът на отделението д-р Александров.
Д-р Александров обясни и всички предимства на новата медицинска техника.
ЯМР е предпочитан метод за диагностика на меките тъкани, като мозък, нерви, мускули и сухожилия. Той осигурява по-добри изображения на тези структури в сравнение с други образни методи като рентгенови снимки или компютърна томография.
Използва се активно при диагностика на кости, стави, мозък, туморни образувания, болест на Алцхаймер, множествена склероза, епилепсия, инсулти.
С ЯМР по-добре се отличават типовете мека тъкан, както и нормалната от абнормната тъкан. Основното предимство на ядрено-магнитния резонанс е, че за разлика от рентгеновите изследвания, при ЯМР не се използва радиационно облъчване. Този вид диагностика е подходяща за пациенти във всяка възраст, включително бременни и деца.
Друг голям плюс на ЯМР сканирането е, че е прецизно и детайлно и може да предотврати ненужни биопсии и други хирургични намеси.
В медицинската практика ЯМР се използва и за разграничаване на патологична тъкан (тумор) от нормална тъкан, за диагностика на органите на корема, включително черния дроб, жлъчните пътища, бъбреците, далака, червата, задстомашната жлеза и надбъбречните жлези, включително репродуктивните органи, кръвоносните съдове.
