Болницата в Кюстендил с кампания срещу коварно заболяване
Кампанията се реализира съвместно с отделението по "Хирургия“, като прегледите ще се извършват от началника на Хирургичното отделение д-р Велян Михайлов и от екип опитни специалисти. Консултациите ще се провеждат всеки петък през март, след предварително записване.
При необходимост и по медицинска преценка ще бъдат назначавани допълнителни изследвания. Специалистите напомнят, че колоректалният карцином е сред най-разпространените онкологични заболявания, но при ранно откриване лечението е значително по-успешно.
От лечебното заведение препоръчват в кампанията да се включат хора над 45-годишна възраст, лица с фамилна обремененост, както и пациенти с оплаквания от страна на гастроинтестиналния тракт.
Записвания и допълнителна информация се предоставят на телефон: 0882 54 38 94.
