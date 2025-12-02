Д-р Валентин Иванов е новият специалист, който ще дава консултации и ще извършва хистероскопски операции в отделението по “Акушерство и гинекология" на МБАЛ “Д-р Никола Василиев", съобщиха отШирок спектър от гинекологични заболявания при жените, за които е необходима операционна намеса, вече могат да се извършват в отделението по “Акушерство и гинекология" на болницата в Кюстендил.Това са всички операции, свързани с кисти, миоми, кръвотечения и злокачествени заболявания, които могат да се извършват безкръвно. От няколко месеца болницата разполага и с нова модерна лапароскопска апаратура за тази цел. А д-р Валентин Иванов е новият специалист, който ще извършва консултации и хистероскопски операции.Д-р Иванов е с над 30-годишен опит в областта на акушерството и гинекологията. Работи като шеф екип в Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом". Има дисертация на тема “Хистероскопски операции при миоми и полипи". Специализирал е в Белгия при водещ световен специалист в безкръвните операции. Има специализация и от Австрия при един от водещите гинеколози в Европа, както и специализация за роботизирана хирургия. Лекарят има специална връзка с област Кюстендил - родом е от град Бобов дол.Още в първия си работен ден в Кюстендилската болница, д-р Иванов и началникът на отделението по АГ д-р Валери Томов оперираха възрастна жена, като извършиха успешно корекция на пролапс. Пациентката е оперирана преди 27 г. от миома на матката. Безкръвната операция, която й бе направена сега, е за повдигане на пролапса на влагалището и пикочния мехур. На пациентката бе поставен слинг (специална лента), който осигурява допълнителна опора и възстановява контрола върху уринирането, като е особено ефективна при стрес-инконтиненция.“Надяваме се да улесним пациентите ни и вместо да пътуват до София, вече да могат да се оперират тук", обясни началникът на отделението по АГ д-р Томов и приветства с добре дошъл новия си колега.