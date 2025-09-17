ЗАРЕЖДАНЕ...
|Болницата в Кюстендил получава имоти от държавата
Лечебното заведение ще използва имотите за настаняване на лекари, които са с изключителен опит по специалностите си, обучени в най-съвременните технологии, и които не са свързани с град Кюстендил. За целта е необходимо болницата да разполага с подходяща база за тяхното настаняване.
"Всяка подобна стъпка ще позволи на лечебното заведение да подобри нивото на обслужване и жизнения стандарт на населението на Кюстендилска област“, посочват от Министерски съвет.
