ЗАРЕЖДАНЕ...
Болницата в Кюстендил подкрепи кампанията "Книгите лекуват"
© ФОКУС
Ръководството и медицинският екип на лечебното заведение последователно надграждат усилията си за осигуряване на по-добри условия за лечение и престой, като поставят в центъра грижата не само за здравето, но и за емоционалното благополучие на пациентите.
Инициативата ще бъде от реална полза за децата и майките, настанени в отделение "Педиатрия“, като чрез създаването на кът за четене ще се внесе повече спокойствие и уют в болничната среда.
МБАЛ – Кюстендил поздравява за идеята ръководството и екипа на ОУ "Проф. Марин Дринов“ и Регионална библиотека "Емануил Попдимитров“ – Кюстендил, които стоят зад реализирането на кампанията.
Със събраните средства ще бъдат закупени нови книги и стелажи за изграждане на достъпен библиотечен кът в отделението. Подборът на изданията ще бъде съобразен с възрастта на децата, а достъпът до тях ще бъде свободен за всички пациенти и техните родители.
Кампанията приема единствено парични дарения с цел да се гарантират качество, актуалност и устойчивост на инициативата.
Началото ще бъде поставено на 1 април 2026 г. с благотворителен концерт, а набирането на средства ще продължи до 14 април. Официалното откриване на кътовете за четене ще се състои на 23 април – Световния ден на книгата.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.