МБАЛ "Д-р Никола Василиев“ – Кюстендил изрази своята подкрепа към благотворителната кампания "Книгите лекуват“, предаде. Инициативата е насочена към създаване на по-топла и подкрепяща среда за най-малките пациенти.Ръководството и медицинският екип на лечебното заведение последователно надграждат усилията си за осигуряване на по-добри условия за лечение и престой, като поставят в центъра грижата не само за здравето, но и за емоционалното благополучие на пациентите.Инициативата ще бъде от реална полза за децата и майките, настанени в отделение "Педиатрия“, като чрез създаването на кът за четене ще се внесе повече спокойствие и уют в болничната среда.МБАЛ – Кюстендил поздравява за идеята ръководството и екипа на ОУ "Проф. Марин Дринов“ и Регионална библиотека "Емануил Попдимитров“ – Кюстендил, които стоят зад реализирането на кампанията.Със събраните средства ще бъдат закупени нови книги и стелажи за изграждане на достъпен библиотечен кът в отделението. Подборът на изданията ще бъде съобразен с възрастта на децата, а достъпът до тях ще бъде свободен за всички пациенти и техните родители.Кампанията приема единствено парични дарения с цел да се гарантират качество, актуалност и устойчивост на инициативата.Началото ще бъде поставено на 1 април 2026 г. с благотворителен концерт, а набирането на средства ще продължи до 14 април. Официалното откриване на кътовете за четене ще се състои на 23 април – Световния ден на книгата.