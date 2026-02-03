ЗАРЕЖДАНЕ...
Болницата в Кюстендил направи нова стъпка към лечението на камъни в бъбреците
Лекарите поясниха, че в болничното заведение повече от година се прилага успешно лазерна литотрипсия и при камъни в пикочния мехур. За този вид интервенции болницата разполага със съвременна апаратура и добре подготвен медицински екип.
Камъните в бъбреците и в пикочните пътища са често срещан здравословен проблем - между 5% и 10% от пациентите се сблъскват с него в някакъв етап от живота си.
"Съвременните лазерни методи значително намаляват болката, усложненията и времето за престой в болница", казаха медиците от МБАЛ “Д-р Никола Василиев" и посъветваха пациентите с урологични проблеми да не пропускат редовните си профилактични прегледи.
