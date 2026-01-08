С решение на Общински съвет – Кюстендил беше одобрен Културният календар на Община Кюстендил за 2026 година, предаде. Той обединява богата палитра от утвърдени културни събития с международно, национално и местно значение, които утвърждават Кюстендил като притегателен център за култура, изкуство и традиции.Значима част от календара заемат инициативите, организирани от Община Кюстендил, както и проявите, реализирани от културните институти, читалищата и неправителствените организации, които допринасят за динамичния културен живот на общината.Културният календар за 2026 година предоставя разнообразие от събития, насочени към жителите и гостите на общината, като е възможно да бъде актуализиран и допълван ежемесечно, в зависимост от нови инициативи и събития. Пълната информация може да бъде разгледан на официалната интернет страница на Община Кюстендил.