Община Бобов дол предприема стъпки към официално побратимяване с Община Ражан, Република Сърбия, предаде. Инициативата идва след получена покана за установяване на приятелски връзки и подписване на споразумение за дългосрочно сътрудничество.Сътрудничеството между Бобов дол и Ражан има своята основа в съвместната работа по проекта "Фолклорът в трансграничния регион – ключ към европейската културна идентичност“, стартирал през 2020 година.През последните четири години двете общини насочват усилията си към взаимно изучаване на традиционната култура на регионите, опознаване на народните традиции и насърчаване на съхраняването и разпространението на културното разнообразие в трансграничния регион. В резултат са изградени и укрепени трайни приятелски отношения.Според внесеното предложение официалното партньорство ще разкрие нови възможности за сътрудничество – реализиране на съвместни проекти по програми за побратимени градове, обмен на опит в културната и образователната сфера, както и взаимодействие в области, свързани с развитието на икономиката и туризма.Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация подобно сътрудничество се осъществява въз основа на подписано споразумение. Налице е взаимен интерес от страна на двете общини за задълбочаване на партньорството, като окончателното решение следва да бъде взето от Общинския съвет.