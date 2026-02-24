ЗАРЕЖДАНЕ...
Бобов дол поема към побратимяване с община в Сърбия
© ФОКУС
Сътрудничеството между Бобов дол и Ражан има своята основа в съвместната работа по проекта "Фолклорът в трансграничния регион – ключ към европейската културна идентичност“, стартирал през 2020 година.
През последните четири години двете общини насочват усилията си към взаимно изучаване на традиционната култура на регионите, опознаване на народните традиции и насърчаване на съхраняването и разпространението на културното разнообразие в трансграничния регион. В резултат са изградени и укрепени трайни приятелски отношения.
Според внесеното предложение официалното партньорство ще разкрие нови възможности за сътрудничество – реализиране на съвместни проекти по програми за побратимени градове, обмен на опит в културната и образователната сфера, както и взаимодействие в области, свързани с развитието на икономиката и туризма.
Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация подобно сътрудничество се осъществява въз основа на подписано споразумение. Налице е взаимен интерес от страна на двете общини за задълбочаване на партньорството, като окончателното решение следва да бъде взето от Общинския съвет.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Рокада в Областна администрация - Благоевград! Ето кой поема пост...
20:13 / 23.02.2026
Брутално задръстване на АМ "Струма", тапата е близо 5 километра
16:35 / 23.02.2026
Емил Раковски е 16-годишният плувец, който почина по време на тур...
12:29 / 23.02.2026
Обучение в Банско постави фокус върху безопасността и правата на ...
11:31 / 23.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.