|Бобов дол отбелязва своя празник с богата програма
Тържествената сесия на местния парламент ще започне в 10.00 часа.
Празничните прояви продължават от 16.00 часа с водосвет, след което ще започне музикалната програма. В нея ще участват КУД "Сава Йеремич“ – Ражан от Република Сърбия, Мъжка фолклорна група от Симитли, Георги и Роман Гьолски, Ива Давидова, Димана и Крисия-Д. Концертната част ще се проведе на сцената на Амфитеатъра.
Празникът на Бобов дол традиционно събира жители, гости и приятели на града, за да отпразнуват заедно духа, традициите и общността на миньорския град.
На 27 октомври 1967 година Бобов дол е обявен за град, а датата остава завинаги свързана с неговата история и самобитност.
