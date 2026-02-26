ЗАРЕЖДАНЕ...
Бобошево търси финансиране за обновяване на обществени сгради
© ФОКУС
В обхвата на проекта са включени Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий“, Детска градина "Здравец“ и сградата на кметството в село Сопово. Към момента двете учебни заведения се отопляват на твърдо гориво. С реализацията на инвестицията се предвижда преминаване към по-ефективни и екологични решения, което ще допринесе за по-чист въздух, намаляване на вредните емисии и създаване на по-здравословна среда за децата и персонала.
Съгласно изискванията на процедурата, за всяка обновена сграда трябва да бъде постигнат минимум енергиен клас "B“ и най-малко 30% спестяване на първична енергия.
При одобрение проектът ще се изпълнява поетапно в рамките на продължителен период, като процедурите по проектиране, инженеринг и строително изпълнение ще се реализират при стриктно спазване на нормативните изисквания.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
След хиляди километри пътуване мечките Гордо и Флоренция вече са ...
20:43 / 25.02.2026
Скиор загина на писта в Пирин
19:20 / 25.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.