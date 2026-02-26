Община Бобошево предприема стъпки за подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради чрез кандидатстване по европейска програма, предаде. Проектното предложение е насочено към повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради – общинска собственост. Планираните дейности включват прилагане на мерки за енергийна ефективност, модернизиране на отоплителни и климатични системи, както и изграждане на инсталации за производство и съхранение на енергия от възобновяеми източници чрез фотоволтаична система за собствено потребление.В обхвата на проекта са включени Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий“, Детска градина "Здравец“ и сградата на кметството в село Сопово. Към момента двете учебни заведения се отопляват на твърдо гориво. С реализацията на инвестицията се предвижда преминаване към по-ефективни и екологични решения, което ще допринесе за по-чист въздух, намаляване на вредните емисии и създаване на по-здравословна среда за децата и персонала.Съгласно изискванията на процедурата, за всяка обновена сграда трябва да бъде постигнат минимум енергиен клас "B“ и най-малко 30% спестяване на първична енергия.При одобрение проектът ще се изпълнява поетапно в рамките на продължителен период, като процедурите по проектиране, инженеринг и строително изпълнение ще се реализират при стриктно спазване на нормативните изисквания.