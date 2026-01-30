ЗАРЕЖДАНЕ...
Бобошево с нова стъпка към по-чиста среда
© ФОКУС
Събраните биоразградими отпадъци ще бъдат преработвани в компост – природосъобразен продукт, който връща ценните ресурси обратно в природата и подпомага кръговата икономика.
От общинската администрация посочват, че мярката ще доведе до редица ползи, сред които по-малко отпадъци за депониране, по-чиста жизнена среда, опазване на природните ресурси и дългосрочно намаляване на разходите за депониране и такса "битови отпадъци“.
Всеки жител може да допринесе за успеха на инициативата, като участва активно в разделното събиране – лесен, но ефективен начин за грижа към природата и общността.
Допълнителна информация за разполагането и използването на кафявите кофи ще бъде предоставена след тяхното доставяне и поставяне на определените места на територията на общината.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Прокуратурата повдигна обвинение на шофьора, причинил тежката кат...
16:15 / 29.01.2026
Регионалната библиотека в Кюстендил с ново ценно дарение
17:57 / 29.01.2026
Кюстендил си спомни пътя към свободата
16:53 / 29.01.2026
Шофьорът, предизвикал катастрофата с бившия кмет на Червен бряг, ...
09:08 / 29.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.