Община Бобошево въвежда разделно събиране на хранителни и растителни отпадъци чрез специални кафяви кофи, предаде. Инициативата се реализира като част от дейността на Регионалното сдружение за управление на отпадъците и има за цел намаляване на количеството депонирани отпадъци и опазване на околната среда.Събраните биоразградими отпадъци ще бъдат преработвани в компост – природосъобразен продукт, който връща ценните ресурси обратно в природата и подпомага кръговата икономика.От общинската администрация посочват, че мярката ще доведе до редица ползи, сред които по-малко отпадъци за депониране, по-чиста жизнена среда, опазване на природните ресурси и дългосрочно намаляване на разходите за депониране и такса "битови отпадъци“.Всеки жител може да допринесе за успеха на инициативата, като участва активно в разделното събиране – лесен, но ефективен начин за грижа към природата и общността.Допълнителна информация за разполагането и използването на кафявите кофи ще бъде предоставена след тяхното доставяне и поставяне на определените места на територията на общината.