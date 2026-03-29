Блъснаха полицай, докато извършвал проверка на пътя край Белица. Инцидентът е станал снощи малко след полунощ на входа на града.В хода на провеждаща се специализирана полицейска операция по линия на противодействие на конвенцииналната престъпност и съхранението и разпространението на наркотични вещества, около 00.19 часа на 28 март на изхода на Белица в посока село Краище, от полицейски екип е забелязан спрял лек автомобил. След като полицейските служители се легитимирали пред водача на лекия автомобил и при опит да му бъде извършена проверка, същият с бърза скорост на заден ход е блъснал единия от полицаите и е напуснал местопроизшествието.От органите на реда са предприети незабавни действия, лекият автомобил е открит изоставен в село Елешница и е задържан 41- годишният му водач, който е от село Баня.Полицейският служител е пострадал с травми на бедрото и коляното.