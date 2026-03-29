ЗАРЕЖДАНЕ...
Блъснаха полицай, докато извършвал проверка на пътя край Белица
©
В хода на провеждаща се специализирана полицейска операция по линия на противодействие на конвенцииналната престъпност и съхранението и разпространението на наркотични вещества, около 00.19 часа на 28 март на изхода на Белица в посока село Краище, от полицейски екип е забелязан спрял лек автомобил. След като полицейските служители се легитимирали пред водача на лекия автомобил и при опит да му бъде извършена проверка, същият с бърза скорост на заден ход е блъснал единия от полицаите и е напуснал местопроизшествието.
От органите на реда са предприети незабавни действия, лекият автомобил е открит изоставен в село Елешница и е задържан 41- годишният му водач, който е от село Баня.
Полицейският служител е пострадал с травми на бедрото и коляното.
/
С камбанен звън и тържествена Света литургия храм "Свето Благовещение Богородично" в Разлог отбеляза храмовия си празник
26.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.