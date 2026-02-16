ЗАРЕЖДАНЕ...
Близо 900 евро събраха в Полена в подкрепа на Величка Маринкова от Крупник
С много съпричастност, човечност и отворени сърца жителите на селото, както и приятели на каузата, се включиха активно в инициативата. Благодарение на общите усилия по време на днешния базар бяха събрани 870 евро в подкрепа на Вили. Сумата ще бъде дарена за нейното лечение с надеждата да донесе вяра и сили в трудния момент.
Въпреки, проливния дъжд и лошото време, благотворителната кампания получи широка подкрепа от много хора от селото, както и от кмета на Община Симитли Апостол Апостолов.
Кметът на Полена Веселин Топузов изказа своята искрена благодарност към всички, които се отзоваха и помогнаха в тази благородна кауза. Той подчерта, че когато хората са обединени от доброто, могат да постигнат истински значими резултати.
