Общо 393 детски творби премериха сили в конкурса "Аз обичам и пазя гората", организиран от ТП ДГС "Кюстендил". От горското стопанство съобщиха за ФОКУС, че награждаването на най-добрите малки художници се е състояло в административната сграда на структурата. В "зелената" инициатива се включиха деца от пет градини, шест училища и ОДК – Кюстендил, както и ученици от село Невестино

Участниците бяха разпределени в четири възрастови групи, а класирането бе определено от специално сформирана комисия.

В първа възрастова група – деца от детски градини, първото място спечели Радостина Павлова (ДГ "Мечта“), следвана от Катрин Стоянова и Васил Георгиев от ДГ "Слънце“. Поощрителна награда получиха децата от група "Пипи“ на ДГ "Първи юни“.

При учениците от първи до четвърти клас първото място зае Александър Ковачки от ОУ "Проф. Марин Дринов“. Второто и третото място бяха за Явора Начева и Николай Иванов от ОУ "Св. св. Кирил и Методий“, а поощрение получи Вая Стоименова.

В трета възрастова група – от пети до осми клас, победител стана Сияна Костадинова, следвана от Марио Иванов от ПГСС "Св. Климент Охридски“ и Елеонора Иванова.

При най-големите участници – от девети до дванадесети клас, и трите призови места бяха за ученици от ЕГ "Д-р Петър Берон“ – Алена Славова, Андреа Велинова и Рая Каралийска.

Специални гости на събитието бяха най-малките – децата от ДГ "Слънце“, група "Зайче“, които също допринесоха за празничната атмосфера.

Всички участници получиха грамоти, лакомства и аплодисменти, а за отличените бяха осигурени и предметни награди. Конкурсът премина с много усмивки и емоции и отново показа детската любов към природата и грижата за опазването на горите.