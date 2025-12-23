Огнян Атанасов, предаде репортер на ФОКУС. Всяка от одобрените компании е поела ангажимент за разкриване на нови работни места.
"Изключително съм доволен, че информационната кампания достигна до над 200 компании от Кюстендил, които направиха своя информиран избор и кандидатстваха по процедурата. Така се даде шанс най-конкурентоспособните проекти да успеят и да бъдат финансирани. Всяко едно проектно предложение има ангажимент да открие нови работни места. Благодаря за добрата работа на Областния информационен център – Кюстендил, Управляващия орган и екипите на Община Кюстендил, които предоставиха навременна и точна информация на компаниите по време на информационния ден“, заяви инж. Огнян Атанасов.
Приключи оценката на проектните предложения по процедура BG16FFPR003-4.004 "Диверсификация и адаптиране на малки и средни предприятия към икономическия преход“ по Приоритет 4 "Справедлив преход“ на Програма "Развитие на регионите“ 2021–2027 г.
За област Кюстендил са одобрени общо 85 проекта с размер на безвъзмездната финансова помощ 38,614 млн. лв. От тях 31,242 млн. лв. са насочени към 70 съществуващи предприятия, регистрирани преди повече от две години към датата на кандидатстване, а 7,372 млн. лв. са предназначени за 15 новосъздадени предприятия, регистрирани преди не повече от две години. По процедурата са подадени общо 305 проектни предложения от област Кюстендил.
С реализирането на одобрените проекти ще бъдат подкрепени мерки за навременна икономическа адаптация и интеграция чрез инвестиции в съществуващи и стартиращи предприятия. Основният фокус е поставен върху прехода към чисти технологии, създаването на устойчиви работни места, внедряването на кръгови икономически модели, използването на възобновяеми енергийни източници и повишаването на квалификацията на работната сила.
Инвестициите ще подпомогнат преструктурирането, диверсификацията, техническата модернизация, повишаването на производителността и иновациите, като ще се използват уменията на пряко засегнатата от климатичния преход работна сила в най-силно засегнатите области – Перник, Кюстендил и Стара Загора, както и в общините Нова Загора, Ямбол, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово и Сливен.
След изпълнението на инвестициите се очаква подобряване на предприемаческата екосистема и повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия в трите региона. Това ще допринесе за ускоряване на прехода към неутрална и кръгова икономика чрез създаване на работни места, роботизация, преквалификация на работната сила и развитие на ключови икономически сектори, сред които производство и преработка на хранителни продукти, химическа промишленост, компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти.
Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Фонда за справедлив преход и национално съфинансиране.
