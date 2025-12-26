Стотици семейства от Кюстендил и малките населени места в общината получиха продукти за празничната си трапеза за Рождество Христово, предаде. Младежи, спортисти и духовници се обединиха и раздадоха хранителни продукти на възрастни самотни хора и семейства в неравностойно положение в рамките на благотворителната кампания на енориашите към храм "Свети Димитър“ –в Кюстендил.Ваучери за пазаруване на стойност 5 000 лева, както и лакомства, плодове и продукти за празничната трапеза, бяха осигурени от кюстендилци с добри и милосърдни сърца.За поредна година, с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Даниил и със съдействието на Кюстендилската духовна околия, институции, бизнес, спортни клубове, неправителствени организации и милосърдни християни подадоха ръка на нуждаещи се в навечерието на един от най-светлите християнски празници – Рождество Христово.Организаторите изказват дълбока благодарност към всички дарители и доброволци, както и към кюстендилските читалища "Братство“ и "Пробуда“, подкрепили традиционната благотворителна инициатива.