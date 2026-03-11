Млади хора от кюстендилското село Копиловци организират благотворителна инициатива, с която искат да съберат средства за развитието на местния Младежки клуб, предадеСъбитието ще се проведе в двора на бившето училище в селото и ще започне в 12.30 часа. Основната цел на инициативата е да бъдат набрани средства в подкрепа на дейността на младежите и за развитието на клубното пространство, което да бъде място за различни инициативи и срещи на младите хора от Копиловци.В рамките на инициативата ще бъде организиран пролетен благотворителен пазар, на който ще се предлагат дрехи, играчки и други вещи втора употреба. Идеята е предмети, които иначе биха били изхвърлени, да получат нов живот, като същевременно подпомогнат каузата на местните младежи.Посетителите ще могат да открият и ръчно изработени изделия, създадени от жители на селото, както и книги и домашно приготвени сладки и други вкусотии. Събитието ще бъде съпътствано и от музикална програма.