Благотворителен пазар в Копиловци подкрепя Младежкия клуб
Събитието ще се проведе в двора на бившето училище в селото и ще започне в 12.30 часа. Основната цел на инициативата е да бъдат набрани средства в подкрепа на дейността на младежите и за развитието на клубното пространство, което да бъде място за различни инициативи и срещи на младите хора от Копиловци.
В рамките на инициативата ще бъде организиран пролетен благотворителен пазар, на който ще се предлагат дрехи, играчки и други вещи втора употреба. Идеята е предмети, които иначе биха били изхвърлени, да получат нов живот, като същевременно подпомогнат каузата на местните младежи.
Посетителите ще могат да открият и ръчно изработени изделия, създадени от жители на селото, както и книги и домашно приготвени сладки и други вкусотии. Събитието ще бъде съпътствано и от музикална програма.
