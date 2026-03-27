Благотворителният концерт "Един за всички! Всички за децата!“, се провежда в Спортната зала на Дупница, предаде. Инициативата е в подкрепа на децата със специални образователни потребности в общината. Със своя талант и сърце участниците допринасят за създаването на по-добра, по-светла и по-подкрепяща среда за своите връстници.Организатор на събитието е Общински съвет – Дупница чрез Постоянната комисия по образование и култура. Гостите бяха приветствани от зам.-кметът на Община Дупница Валентина Караганова. Официален гост беше и председателят на Общинския съвет Костадин Костадинов.Входът за концерта е 5 евро, като всички събрани средства се даряват в подкрепа на каузата. На място е поставена и кутия за дарения, където всеки желаещ може да помогне според възможностите си.Събитието преминава при засилен интерес, а посланието е ясно – обединение и подкрепа за децата със специални образователни потребности.