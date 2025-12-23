Служители на Областна дирекция на МВР – Кюстендил и районните управления в областта, заедно със своите семейства, се включиха в благотворителен базар, изпълнен с домашно приготвени сладкарски изкушения и тематични сувенири, предаде. Събитието бе още един израз на съпричастност и солидарност към националната благотворителна кампания на МВР.Автор на плаката и на химикалките с логото на каузата е Бояна Василева от Кюстендил – дъщеря на служители на МВР, която със своя талант и ангажираност допринесе за разпознаваемостта на инициативата.Директорът на ОДМВР – Кюстендил, старши комисар Светослав Григоров, благодари на служителите, подготвили експонатите за базара, както и на всички, които традиционно оказват подкрепа. Той пожела светли коледни празници и успешна Нова година на служителите и техните семейства.Каузата бе подкрепена и от служители на териториалното поделение на ДАНС в Кюстендил, както и от служители на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“.В резултат на общите усилия бяха събрани 2600 лева, които вече са преведени по сметката на Националната благотворителна кампания на Министерството на вътрешните работи.