Благотворителен базар за децата на загинали служители на МВР в Кюстендил
Автор на плаката и на химикалките с логото на каузата е Бояна Василева от Кюстендил – дъщеря на служители на МВР, която със своя талант и ангажираност допринесе за разпознаваемостта на инициативата.
Директорът на ОДМВР – Кюстендил, старши комисар Светослав Григоров, благодари на служителите, подготвили експонатите за базара, както и на всички, които традиционно оказват подкрепа. Той пожела светли коледни празници и успешна Нова година на служителите и техните семейства.
Каузата бе подкрепена и от служители на териториалното поделение на ДАНС в Кюстендил, както и от служители на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“.
В резултат на общите усилия бяха събрани 2600 лева, които вече са преведени по сметката на Националната благотворителна кампания на Министерството на вътрешните работи.
