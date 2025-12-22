ЗАРЕЖДАНЕ...
Благотворителен базар в памет на Борис Хаджиев ще се проведе в Разлог
Борис вложи сърце и мечта в това да дарява коледна радост.
С този базар се отдава почит на неговата светла памет и на всичко, което той остави след себе си – доброта, щедрост и умението да събира хората.
Събраните средства ще бъдат дарени на фонд "Росен Коцаков“ за подпомагане лечението на жители на община Разлог.
"Каним всички жители и гости на града да се присъединят към тази инициатива – не само в подкрепа на каузата, но и в знак на съпричастност и признателност.
Нека заедно запазим живо доброто, което Борис даряваше, и го предадем нататък – от сърце", съобщават от Общината.
