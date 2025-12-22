Сподели close
На 22 и 23 декември от 11 часа, пред сградата на Община Разлог, ще се проведе коледен благотворителен базар, в памет на човека, който стоеше зад идеята за Коледното селце на "Бяла сцена“.

Борис вложи сърце и мечта в това да дарява коледна радост.

С този базар се отдава почит на неговата светла памет и на всичко, което той остави след себе си – доброта, щедрост и умението да събира хората.

Събраните средства ще бъдат дарени на фонд "Росен Коцаков“ за подпомагане лечението на жители на община Разлог.

"Каним всички жители и гости на града да се присъединят към тази инициатива – не само в подкрепа на каузата, но и в знак на съпричастност и признателност.

Нека заедно запазим живо доброто, което Борис даряваше, и го предадем нататък – от сърце", съобщават от Общината.