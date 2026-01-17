Победителите в, организиран от Община Кюстендил, дариха паричната си награда на Детското отделение на кюстендилската болница, предаде. Коледната украса на Валерия и Андрей беше класирана на първо място в категорията "Обществена сграда и обект за хранене“.Носителите на отличието са взели решение получената награда да бъде дарена на отделението по "Детски болести“ към Многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Никола Василиев“."Малко, но от сърце. Надяваме се по този начин да допринесем за по-комфортна среда за децата, които се лекуват в нашата болница“, сподели Валерия.Дарението беше прието от д-р Мая Кирилова, началник на Детското отделение, която изрази благодарност за благородния жест и увери, че средствата ще бъдат използвани за нуждите на отделението.