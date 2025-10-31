Благомир Коцев иска делото да бъде прекратено

© Благомир Коцев поиска делото срещу него да бъде прекратено и да бъде освободен от ареста. Днес на бившия кмет на Варна бяха предявени доказателствата по разследването за корупционни престъпления, по което той е обвиняем.



Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на обвиненията



Материалите са събрани в над 60 тома. Срещу него са повдигнати обвинения за три искания на подкуп и два опита за принуда, предаде БНТ.



Адвокат Ина Лулчева коментира, че всички доказателства и разпити на свидетели, които имат отношение към делото са били събрани през юли и август. Тя допълни, че разпитаните свидетели не твърдят, че варненския кмет е искал пари, а други обвиняеми по делото били правили това.



"Поради което си позволихме да напомним на разследващите един случай, приключил с осъдителна присъда от Върховния съд - срещу така наречения Живко Суджука - Живко Мартинов, ако си спомняте, който беше осъден за изнудване, тъй като е лъгал производител на суджук, че иска суджука за тогава мисля действащ министър-председател или народен представител, а всъщност го е искал за себе си. Никой не си е позволил да повдигне обвинение на този министър-председател тогава или народен представител за това, че той е искал суджук. Нашият случай е същия като със суджука", каза тя.