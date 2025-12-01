Благомир Коцев, който се върна на работа в Община Варна, след като беше близо 5 месеца в ареста.
"Зареден, отпочинал, с добро настроение, доколкото е възможно след всичко това то да е такова, но имам ентусиазъм да видя как да се случвали нещата в общината", бяха първите думи на Коцев.
По думите му има неща, които трябва да бъдат наваксани.
"Не съм изненадан от поредната атака по отношение на благотворителната акция за събиране на пари за гаранцията ми. Използват се всякакви инструменти за дискредитация", допълни той.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.