ЗАРЕЖДАНЕ...
Благодарствено писмо до полицията в Кюстендил
© Фокус
Писмото е от Цанко Александров. Той разказва, че баща му е бил намерен в безпомощно и напълно дезориентирано състояние. Благодарение на бързата и адекватна реакция на полицай Златков и тримата граждани е установена самоличността на възрастния мъж, те са се свързали с него (сина) и са положили всички необходими грижи за безопасността и състоянието на баща му до пристигането му от София.
В писмото Александров подчертава, че от сърце благодари за проявената човечност, съпричастност и напълно безкористна помощ.
Още от категорията
/
Експерт обясни за общинската такса "смет": Гоце Делчев декларира, че от 2026 г. новата система ще бъде задължителна за всички домакинства
25.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.