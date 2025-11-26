Кюстендилец, който живее в София, е изпратил писмо до директора на ОДМВР – Кюстендил, за да изкаже своята признателност към полицай Радослав Златков – водач на служебно куче, съобщиха от пресцентъра на. То благодари и на гражданите Валерия Стойнева-Георгиева, Елизабет Емилова и Алберто Ников.Писмото е от Цанко Александров. Той разказва, че баща му е бил намерен в безпомощно и напълно дезориентирано състояние. Благодарение на бързата и адекватна реакция на полицай Златков и тримата граждани е установена самоличността на възрастния мъж, те са се свързали с него (сина) и са положили всички необходими грижи за безопасността и състоянието на баща му до пристигането му от София.В писмото Александров подчертава, че от сърце благодари за проявената човечност, съпричастност и напълно безкористна помощ.