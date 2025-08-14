ЗАРЕЖДАНЕ...
|Благодарност към дупнишки полицаи от жертва на телефонна измама
Последвал контакт чрез телефонен разговор, поръчката е направена и пакетът доставен от куриерска фирма, тя платила поръчката с банкова карта. Отваряйки пратката с изненада установила, че съдържанието е различно – тример на много по-ниска стойност. Веднага опитала да се свърже по телефона с изпращача, а операторът й съобщавал, че е избрала несъществуващ номер.
Надежда веднага се обадила в Районно управление - Дупница, последвала бърза реакция, преводът блокиран, а няколко часа по-късно сумата, 280 лева, възстановена по сметката на Надежда.
След щастливата развръзка Надежда Методиева изпраща писмо до началника на РУ Дупница, с което благодари на служителите от Икономическа полиция в управлението и по-специално на инспектор Виктор Йорданов за професионализма, бързата реакция и предотвратяване на измамата. В писмото се казва: Благодаря за добрата комуникация и защитения ми интерес, Вашата работа е важна за законността и сигурността в Дупница! Продължавайте да бъдете добър пример, желая на целия екип ползотворна работа!
