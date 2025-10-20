© Фокус виж галерията По инициатива на Кюстендилската търговско-промишлена палата (КТПП) в сградата на Община Кюстендил се проведе среща между представители на местния бизнес и общинската администрация, предаде "Фокус“. Основна тема на разговора бе предстоящото въвеждане на новата система за начисляване и събиране на такса "битови отпадъци“ за юридическите лица, във връзка с влизането в сила на измененията в ЗМДТ от 1 януари 2026 година.



Представители на общинската администрация представиха информация за очакваните промени, включително прогнозна калкулация на новата такса – около 590 лв. за тон, както и възможните модели за нейното определяне.



Темата остава отворена за допълнително обсъждане между институциите и бизнеса. В тази връзка, Кюстендилската търговско-промишлена палата е поискала материалите от срещата, за да изготви обективно и аргументирано становище по предложената методика.



Палатата ще проведе анкета сред своите членове, с цел да бъдат събрани конкретни данни и мнения за въздействието на новата система върху различните сектори на местната икономика. Резултатите ще бъдат анализирани и обобщени, като на тяхна база КТПП ще подготви официално становище, което ще бъде представено на общинското ръководство.



"Благодарим на всички участници за активността и конструктивния диалог. Надяваме се съвместните усилия да доведат до прозрачен и справедлив модел, който да подкрепя както развитието на бизнеса, така и интересите на общината“, посочиха от Кюстендилската търговско-промишлена палата.