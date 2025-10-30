ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бизнесът в Кюстендил иска реални действия за филиал на ВУЗ в града
В позицията си КТПП изразява тревога от липсата на напредък по проекта, определян като стратегически за развитието на региона. Палатата подчертава, че в подготовката му са вложени значителни ресурси, експертен труд и обществена енергия, а създаването на университетски филиал би дало нови възможности за образование, икономически растеж и социална стабилност в Югозападна България.
От КТПП предлагат да бъде организирана съвместна среща между Министерството на образованието и науката, парламентарната комисия по образование, ръководството на Тракийски университет, местните институции и бизнеса. Целта е да се изясни текущото състояние на проекта, да се обсъдят възможните затруднения и да се изготви конкретен план за неговото реализиране.
"Кюстендилската търговско-промишлена палата остава убедена, че чрез съвместни усилия и отговорно отношение от всички страни проектът може да бъде придвижен към реално изпълнение и да даде нова перспектива за младите хора и бизнеса в региона“, посочват от организацията.
