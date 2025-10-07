Новини
Бизнесът от Кюстендил иска яснота за магистралата до "Гюешево"
Автор: Венцислав Илчев 12:24Коментари (0)111
© Фокус
Архив
Кюстендилската търговско-промишлена палата и клъстер "Зелен транспорт“ излязоха с официално запитване до ресорните институции относно хода на проектната разработка на ключовия инфраструктурен обект – автомагистралата между "Гюешево“ и Дупница, предаде "Фокус“. Искането е отправено до министъра на транспорта и съобщенията, министъра на регионалното развитие и благоустройството и до председателя на Комисията по транспорт и съобщения в 51-то Народно събрание.

Повод за запитването е проведеният на 29 септември 2025 година в Кюстендил, Втори дискусионен форум на тема "Транспортна свързаност“, по време на който представители на държавата, местната власт, чуждестранни партньори, гости и експерти са обсъдили стратегическата необходимост от ускоряване на инфраструктурното развитие на региона.

Кюстендилската търговско-промишлена палата настоява за конкретна и публично достъпна информация по няколко въпроса. Сред тях са: етапът на проектната разработка за обект АМ "Гюешево – Дупница“ към настоящия момент, с Възложител – Агенция "Пътна инфраструктура“; наличен ли е окончателен вариант за трасе и одобрен ли е от възложителя, и ако не – в какъв срок може да се очаква това да се осъществи; дали се предвижда преминаване към следващите етапи на проектиране и реализация, и в какви срокове; съобразен ли е избраният вариант с предложените трасета, представени от Областна администрация – Кюстендил и какви са бъдещите намерения на Агенцията относно реализацията на възложената обществена поръчка и осигуряване на финансиране за следващите фази.

Представителите на кюстендилския бизнес посочват, че проектът за автомагистрала между "Гюешево“ и Дупница е от изключителна обществена значимост за региона и за икономическата свързаност на България със съседна Република Северна Македония.

"Навременната и прозрачна информация за неговия напредък е ключова за планиране на бъдещи инвестиции и за развитието на местния бизнес“, се подчертава в позицията на Кюстендилска търговско-промишлена палата“, посочват от КТПП, изразявайки готовност да съдействат на институциите и да участват активно в бъдещи експертни обсъждания по темата.






