|Бивш конституционен съдия представя книга в Кюстендил
Пенчо Пенев е почетен гражданин на Кюстендил, както и бивш министър на правосъдието и вътрешните работи. Новата му книга събира философски и естетически етюди, размисли върху исторически събития и критични наблюдения върху съвременните процеси в българското общество и света.
"Това са късчета от моята работилница – бележки, преживявания, мисли. Не претендирам за истина, а за честен поглед към света и времето, в което живеем“, споделя авторът.
Сборникът съдържа както лични размишления, така и аналитични текстове. Една от най-интересните глави – "Записки по българското правосъдие“ – проследява развитието на съдебната система в България от 1991 г. до днес.
Музикалната атмосфера на културната вечер ще бъде допълнена от младата цигуларка Невина Данчева, която ще изпълни подбрани класически произведения.
