Бивш конституционен съдия представя книга в Кюстендил

© Фокус Архив В Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“ ще се състои представянето на книгата "Зад фасадата – Записки от работилницата на живота“ от проф. Пенчо Пенев – юрист, общественик и бивш конституционен съдия, предаде "Фокус". Събитието, започващо в 18.00 часа, се организира от читалище "Асклепион“ и е отворено за широката публика.



Пенчо Пенев е почетен гражданин на Кюстендил, както и бивш министър на правосъдието и вътрешните работи. Новата му книга събира философски и естетически етюди, размисли върху исторически събития и критични наблюдения върху съвременните процеси в българското общество и света.



"Това са късчета от моята работилница – бележки, преживявания, мисли. Не претендирам за истина, а за честен поглед към света и времето, в което живеем“, споделя авторът.



Сборникът съдържа както лични размишления, така и аналитични текстове. Една от най-интересните глави – "Записки по българското правосъдие“ – проследява развитието на съдебната система в България от 1991 г. до днес.



Музикалната атмосфера на културната вечер ще бъде допълнена от младата цигуларка Невина Данчева, която ще изпълни подбрани класически произведения.